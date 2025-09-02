Жители СЗАО участвуют в сборе помощи для участников СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичи ежедневно участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей новых и приграничных территорий, а также предоставляют товары первой необходимости и средства для участников СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Во многих округах города появляются волонтерские группы, которые объединяют соседей, друзей, коллег и учеников. Для них по всему мегаполису работают штабы "Москва помогает".

"В рамках проекта "Лето в Москве" до 14 сентября открыты "Домики добра". Москвичи участвуют в сборе целыми семьями, рабочими коллективами, волонтерскими объединениями. Каждый из них своим примером вдохновляет других", – добавил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Например, осенью 2022 года советник директора по воспитанию и глава военно-патриотического клуба "Вызов" школы № 1571 Сергей Колесников совместно с коллегой Кириллом Керимовым и его братом Алексеем Сафоновым создал волонтерскую группу "Учителя – фронту". К ним присоединились педагоги, ученики, родители и другие неравнодушные жители Северо-Западного административного округа (СЗАО).

За время существования объединения активисты собрали и передали около 200 тонн груза, включая влажные салфетки, полотенца, радиоустройства, антенны, тепловизоры и генераторы. В частности, связистам поставляются коммутаторы, провода, штекеры и инструменты, а медицинским подразделениям – лекарства, аптечки и специальные рюкзаки.

Кроме того, каждая поставка включает в себя носки, футболки и нижнее белье. Также особое внимание уделяется антитепловизионным одеялам и маскировочным сетям для бойцов. В свою очередь, для жителей новых и приграничных регионов волонтеры собирают продукты питания, одежду, учебные принадлежности и игрушки.

"Наша группа начала собирать помощь бойцам, которых знали лично. Сейчас заявки поступают более чем из 10 военных подразделений", – рассказал Колесников.

По его словам, за три года было организовано свыше 50 гуманитарных миссий. Каждая отправка включает небольшой фургон. Колесников обратил внимание, что в помощь всегда добавляются сладости, салфетки и сувениры. Также каждый год бойцам отправляется примерно 400 тысяч писем и рисунков от детей.

В 2023 году к инициативе присоединился учитель истории школы № 1571. Он провел акцию "Подари книгу", собрав развивающую и художественную литературу для библиотек Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

На сегодняшний день штат команды состоит из около 70 учителей и 50 родителей из различных школ СЗАО, а также более 100 школьников с 1-го по 11-й класс. Лидеры проекта отвечают за процесс подготовки гуманитарной помощи.

В частности, Колесников составляет списки необходимых вещей, привлекает ресурсы других волонтерских групп и общественных организаций. Керимов контролирует процесс погрузки и разгрузки товаров в пунктах назначения, а также информирует о проводимых акциях. Сафонов занимается доставкой и логистикой на всех этапах маршрута.

Вместе с тем волонтеры группы регулярно организуют благотворительные мероприятия в школе № 1571. К их акциям присоединяются дружественные фонды, соседние школы, родительские комитеты, знакомые и друзья.

Кроме того, в учебном заведении была создана постоянная экспозиция, посвященная поддержке участников СВО, а сейчас готовится к открытию музей. Активисты проводят уроки мужества и встречи со школьниками, организуют тематические мастер-классы и курсы первой помощи.

Педагогический коллектив и профсоюз школы также активно участвуют в сборе средств. За вклад в поддержку участников СВО Колесникова, Керимова и Сафонова наградили медалями "За помощь фронту" и благодарственными письмами от военного комиссариата Москвы.

Ранее стало известно, что московские НКО собрали и отправили более 10 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов. Акция длилась два месяца, в ней участвовали несколько организаций, включая Таганский детский фонд и общественное движение "Я русская женщина".

Помощь включала технику, окопные свечи, маскировочные сети, средства гигиены и письма. Для детей были подготовлены посылки с одеждой, учебниками, рюкзаками и прочими школьными принадлежностями.