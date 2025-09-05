05 сентября, 12:49Общество
Москвичи помогут бойцам СВО в рамках благотворительной акции "Сила поддержки"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специальная акция "Сила поддержки" началась в Москве в рамках программы городской лояльности "Миллион призов". Москвичи могут помочь бойцам СВО и жителям новых и приграничных территорий до 23 ноября, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Горожане могут направить 500, 1 000, 2 000, 3 000 или 5 000 баллов, которые выдаются за участие в электронных проектах, в фонд "Народный фронт. Все для победы!". Один балл приравнивается к одному рублю.
Собранные средства пойдут на приобретение техники, амуниции, автомобилей, лекарств, средств личной гигиены, продуктов питания, одежды, стройматериалов и других предметов первой необходимости.
Для участия в акции необходимо авторизоваться на сайте при помощи Mos ID, после чего в разделе "Благотворительность" нажать на "Сделать пожертвование" и перейти в карточку "Народный фронт. Все для победы!".
За это участники получат скидку в размере 500 баллов на покупку сувенира из новой зимней коллекции.
Ранее Сергей Собянин рассказал о главных благотворительных проектах Москвы. Проект "Москва помогает" собирает гуманитарную помощь для участников СВО, жителей новых и приграничных регионов России. В его рамках работают 15 штабов.
Кроме того, в первом в стране социальном маркетплейсе "Москва – добрый город" можно приобрести эксклюзивные изделия, созданные горожанами с инвалидностью. Проект имеет 50 партнеров и выручку размером более 70 миллионов рублей.
Собянин: культурные учреждения столицы поддерживают участников СВО