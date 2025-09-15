Собянин: Москва формирует мощную платформу для технологического развития

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва продолжает создавать платформу для технологического развития и научных прорывов, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, в прошлом году технопарки Москвы инвестировали свыше 80 миллиардов рублей в строительство и обновление офисных, лабораторных и производственных помещений, а также в замену инженерных систем и закупку новейших приборов.

В частности, технопарк "Семеновский" обновил корпус на собственной территории, организовав комфортные условия для размещения крупного предприятия полиграфической отрасли. В свою очередь, технопарк "Горизонт" начал модернизацию одного из своих объектов для того, чтобы его смогла использовать фирма, занимающаяся выпуском электроники и микроэлектроники.



В то же время технопарк "ЗИЛ", которому присвоен статус инвестиционно-приоритетного проекта, построил первую очередь площадью свыше 29 тысяч квадратных метров. Помимо этого, усовершенствовал свою техническую базу "НИЦЭВТ". Это, по словам мэра, помогло начать работу над линейкой серверного оборудования.

Модернизировал Технологический центр коллективного пользования для 3D-печати и технопарк "Слава". Благодаря этому резиденты смогут создавать новые изделия и регистрировать инновации.

"Современные технопарки – это не просто площадки для размещения компаний. Это полноценные экосистемы, где сочетаются инфраструктура, услуги, компетенции и возможности для сотрудничества между наукой и бизнесом", – заключил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что Москва является ведущим центром развития инноваций для разных сфер экономики – от медицины до культуры. Разработчикам и производителям hi-tech продуктов доступен полный спектр инструментов поддержки: от образовательных программ до содействия в выходе на рынок.

Апробация технологий и продуктов проходит на базе коммерческих компаний и государственных учреждений столицы, а количество пилотных площадок каждый год увеличивается. Сейчас их в Москве 281. За 5 лет на них было запущено свыше 650 пилотных тестирований. Помимо этого, организациям, успешно прошедшим программу, удалось заключить контракты с городом на поставки своей продукции на сумму более 4,4 миллиарда рублей.

