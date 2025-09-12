Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 22:45

Город

Каждый третий девятиклассник Москвы выбрал поступление в колледж по итогам двух ОГЭ

Каждый третий девятиклассник Москвы выбрал поступление в колледж по итогам двух ОГЭ

Столичные школьники смогут добавлять до 5 идентификаторов в сервисе "Москвенок"

Минпросвещения определило единое время для изучения предметов в школах России

Третий сезон проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" начался в столице

Минпросвещения не поддержало отмену домашнего задания для школьников в России

Госдума предложила отменить в школах традиционные домашние задания

Количество платных мест ограничат в российских вузах

"Новости дня": Собянин сообщил о строительстве образовательного комплекса на юге Москвы

В России предложили ввести обязательные уроки китайского языка в школах

В России предложили ввести для школьников единую спортивную форму

Каждый третий девятиклассник Москвы выбрал поступление в колледж по итогам двух ОГЭ вместо четырех в рамках пилотного проекта по расширению доступности среднего профессионального образования. Это более 39 тысяч выпускников, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В топ-5 самых популярных направлений у абитуриентов вошли IT, креативные индустрии, транспорт, здравоохранение и промышленность. Самыми востребованными специальностями оказались "программирование", "сестринское дело" и "графический дизайн".

Читайте также
образованиегородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика