Каждый третий девятиклассник Москвы выбрал поступление в колледж по итогам двух ОГЭ вместо четырех в рамках пилотного проекта по расширению доступности среднего профессионального образования. Это более 39 тысяч выпускников, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В топ-5 самых популярных направлений у абитуриентов вошли IT, креативные индустрии, транспорт, здравоохранение и промышленность. Самыми востребованными специальностями оказались "программирование", "сестринское дело" и "графический дизайн".