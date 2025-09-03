Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 07:45

Город

Около 1 тыс студентов Москвы заключили целевые договоры с промпредприятиями

Около 1 тыс студентов Москвы заключили целевые договоры с промпредприятиями

"Новости дня": задания ЕГЭ упростят для выпускников

В Саларьево открыли детский сад и два корпуса школы № 2094

Мэр Москвы сообщил о планах строительства здания школы в Котловке

Собянин: в районе Котловка будет построено здание школы

В Москве открыли больше 30 новых школ и детсадов

В Москве открыто более 135 тысяч кружков и секций для детей

Сборная Москвы стала лидером в сфере промышленности на чемпионате "Профессионалы"

Телезрители Москвы 24 прислали фото школьников, встречающих друзей после каникул

"Московский патруль": главы силовых структур поздравили школьников с Днем знаний

Около 1 тысячи студентов заключили целевые договоры с ведущими промышленными предприятиями Москвы в течение последнего учебного года. Такие партнерские программы позволяют начать карьеру еще во время учебы на реальном производстве.

В этом учебному году более 2,5 тысячи студентов пройдут обучение по профессиям, связанным с электроникой. Большую часть времени они проведут на практике в мастерских и лабораториях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика