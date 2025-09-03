Около 1 тыс студентов Москвы заключили целевые договоры с промпредприятиями

Около 1 тысячи студентов заключили целевые договоры с ведущими промышленными предприятиями Москвы в течение последнего учебного года. Такие партнерские программы позволяют начать карьеру еще во время учебы на реальном производстве.

В этом учебному году более 2,5 тысячи студентов пройдут обучение по профессиям, связанным с электроникой. Большую часть времени они проведут на практике в мастерских и лабораториях.

