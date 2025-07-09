Российские вузы перейдут на новую систему высшего образования в 2027 году

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Полный переход на новую систему высшего образования в России намечен на 2027 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

По его словам, ведомство планирует увеличить число вузов – участников пилотного проекта.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял о готовности изменений в федеральный закон для перехода России на новую модель высшего образования. Он напомнил, что переход начался в 2022 году. Новая система направлена на базовое и специализированное высшее образование вместо бакалавриата и магистратуры.

Кроме того, Фальков рассказывал о новом подходе распределения бюджетных мест в вузах. Часть из них будут выделять по конкурсу, другую – по госзаданию.

Помимо этого, министр отметил, что наряду с усилением фундаментальной части образовательного процесса планируется также преобразовать и ее практическую составляющую.

