Эксперт Сафонов: в вузах РФ может увеличиться конкурс на желаемую специальность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регулирование платного приема в российские вузы приведет к увеличению конкурса на желаемую гуманитарную специальность. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Речи о том, что поступить на желаемую специальность не получится, не идет. Просто в вузах увеличится конкурс. Условно говоря, было 100 тысяч платных мест, а станет 50. Поэтому будет вестись отбор более подготовленных абитуриентов", – отметил профессор.

Сафонов подчеркнул, что изменения платного приема в университеты необходимы для переориентации высшего образования на реальные потребности экономики, которая нуждается в специалистах по дисциплинам естественно-научного кластера – инженерах, программистах, биологах, химиках и физиках. По его словам, такие специалисты нужны для осуществления "индустриализации 2.0".

"В то же время это влияние на рынок труда с точки зрения сокращения кадров, количество которых избыточно – это гуманитарные направления, окончив которые, люди не могут устроиться работать по выбранной специальности", – добавил эксперт.

По его мнению, регулирование платного приема будет происходить в несколько этапов. Сначала на основе мониторинга рынка труда Минтруд предоставит данные о том, какие направления сейчас наиболее востребованы. Похожую работу проведет и Минэкономразвития, добавил Сафонов.

"И все это будет передаваться в Минобрнауки, и на основе этого будет формироваться общая оценка по потребностям специалистов, а впоследствии эти значения будут распределяться между региональными и столичными вузами", – поделился эксперт.

В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина заявила, что сейчас рабочие специальности действительно востребованы на рынке труда, поэтому у государства есть право управлять процессами, от которых зависит подготовка необходимых для экономики кадров.

При этом Храпылина выразила мнение, что регулирование платного приема не изменит сложившуюся ситуацию. По ее словам, гораздо эффективнее будет оказывать преференции наиболее востребованным специалистам.

"Нельзя забывать, что во времена СССР, в период индустриализации, те же сталевары, металлурги имели гораздо более высокие зарплаты и пенсии, чем остальные, а их обучение проходило за счет государственных инвестиций", – напомнила профессор.

Кроме того, по мнению эксперта, работодателям также необходимо делать все, чтобы показать потенциальным кадрам, насколько они будут цениться и какая у них может быть хорошая материальная основа для жизни.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании объемов платного обучения в российских вузах. Документ был подготовлен в рамках исполнения поручения Владимира Путина, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. Авторами инициативы выступили председатель ГД Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, депутаты и сенаторы.

Вузы пока занимаются регулированием объемов платного приема сами, но законопроект предложил наделить этими полномочиями еще и правительство. Такой порядок может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.