Госдума предложила отменить в школах традиционные домашние задания. Взамен, как считают депутаты, нужно ввести более творческий формат – проекты, кружки и исследования.

Однако, как говорят специалисты, реализация этой инициативы потребует значительных ресурсов и денег, в том числе на выпуск новых учебников, переписывание программ и организацию переподготовки учителей.

