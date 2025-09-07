Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 09:30

Политика

Госдума предложила отменить в школах традиционные домашние задания

Госдума предложила отменить в школах традиционные домашние задания

ВС РФ практически выбили ВСУ из населенного пункта Полтавка

Новости мира: израильтяне вышли на протесты против войны в секторе Газа

Трамп переименовал Министерство обороны США в "Министерство войны"

Новости мира: в Бейруте прошла акция в поддержку движения "Хезболла"

Новости мира: в Сербии возобновились массовые беспорядки в Нови-Саде

Российская армия освободила Федоровку в ДНР

Владимир Путин провел переговоры в машине на саммите ШОС

Путин назвал размещение войск НАТО первопричиной втягивания Украины в Альянс

Путин заявил о готовности России полностью выполнять будущие мирные договоренности

Госдума предложила отменить в школах традиционные домашние задания. Взамен, как считают депутаты, нужно ввести более творческий формат – проекты, кружки и исследования.

Однако, как говорят специалисты, реализация этой инициативы потребует значительных ресурсов и денег, в том числе на выпуск новых учебников, переписывание программ и организацию переподготовки учителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобразованиеобществовидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика