Юрист Шайдуллина: работодателям грозят штрафы за неповышение зарплат до МРОТ

Фото: 123RF/gorgev

Если работодатель не повышает зарплату до минимального уровня оплаты труда (МРОТ), то его могут оштрафовать по статье КоАП России "Нарушение трудового законодательства", заявила Москве 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она напомнила, что для должностных лиц штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч. При этом оштрафовать работодателя могут за каждого работника, зарплата которого ниже МРОТ.

Эксперт рекомендовала сначала поговорить с работодателем на тему повышения заработной платы. Если реакции не последует, то человек может пожаловаться в инспекцию труда и прокуратуру.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда МРОТ устанавливается на федеральном уровне, и это означает, что все работодатели должны будут повысить минимальный размер оплаты труда для своих сотрудников. Вне зависимости от того, коммерческая это организация или бюджетная.

По ее словам, МРОТ устанавливается за полный рабочий день. В России по производственному календарю норма составляет 40 часов в неделю.

"Если человек не вырабатывает эту норму, работает на полставки или неполный рабочий день, например по два, по три, четыре часа в день, то ему зарплата будет начислена пропорционально отработанному времени, но с учетом, что полная ставка соответствует МРОТ", – пояснила она.

Юрист обратила внимание, что до МРОТ повышают не просто зарплату, а сумму, которая включает в себя все надбавки и стимулирующие выплаты, за исключением доплат за сверхурочную работу, труд в выходные и праздничные дни.

Говоря об индексации, Шайдуллина отметила, что работники коммерческих организаций устанавливают повышение заработных плат локальными нормативными актами. При этом работодатель может выбрать для этого любой месяц, а также прописать, что индексация проводится не раз в год, а раз в два года при наличии прибыли у организации.

"Что касается сферы бюджетников, там это определяется уже нормативным урегулированием на государственном уровне", – заключила эксперт.

В настоящее время МРОТ в России составляет 22 440 рублей до вычета налогов. С 1 января 2026 года он увеличится более чем на 20%, до 27 093 рублей.

Кроме того, в ближайшие три года реальные зарплаты россиян вырастут на 10%, указал глава Минэкономразвития Максим Решетников.