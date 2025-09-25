Юрист Шайдуллина: работодателям грозят штрафы за неповышение зарплат до МРОТ

25 сентября, 15:01Общество
Фото: 123RF/gorgev
Если работодатель не повышает зарплату до минимального уровня оплаты труда (МРОТ), то его могут оштрафовать по статье КоАП России "Нарушение трудового законодательства", заявила Москве 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.
Она напомнила, что для должностных лиц штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч. При этом оштрафовать работодателя могут за каждого работника, зарплата которого ниже МРОТ.
Эксперт рекомендовала сначала поговорить с работодателем на тему повышения заработной платы. Если реакции не последует, то человек может пожаловаться в инспекцию труда и прокуратуру.
По ее словам, МРОТ устанавливается за полный рабочий день. В России по производственному календарю норма составляет 40 часов в неделю.
"Если человек не вырабатывает эту норму, работает на полставки или неполный рабочий день, например по два, по три, четыре часа в день, то ему зарплата будет начислена пропорционально отработанному времени, но с учетом, что полная ставка соответствует МРОТ", – пояснила она.
Юрист обратила внимание, что до МРОТ повышают не просто зарплату, а сумму, которая включает в себя все надбавки и стимулирующие выплаты, за исключением доплат за сверхурочную работу, труд в выходные и праздничные дни.
Говоря об индексации, Шайдуллина отметила, что работники коммерческих организаций устанавливают повышение заработных плат локальными нормативными актами. При этом работодатель может выбрать для этого любой месяц, а также прописать, что индексация проводится не раз в год, а раз в два года при наличии прибыли у организации.
"Что касается сферы бюджетников, там это определяется уже нормативным урегулированием на государственном уровне", – заключила эксперт.
В настоящее время МРОТ в России составляет 22 440 рублей до вычета налогов. С 1 января 2026 года он увеличится более чем на 20%, до 27 093 рублей.
Кроме того, в ближайшие три года реальные зарплаты россиян вырастут на 10%, указал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
