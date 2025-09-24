Путин повысил оклады российских госслужащих на 7,6%

Фото: depositphotos/zaktatyana

Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября оклады российских госслужащих и дипломатов будут увеличены на 7,6%. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Размеры окладов сотрудников МИД, диппредставительств и консульств повышаются в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ – не более чем в 2 раза выше зарплат сотрудников. По его словам, рост дохода руководителя должен зависеть от повышения среднего заработка персонала, а не от увеличения собственных премий.

Парламентарий уточнил, что в настоящее время у рядовых сотрудников зарплаты небольшие даже с учетом надбавок. Из-за этого наблюдается чрезмерный разрыв между доходами начальства и подчиненных.