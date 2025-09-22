Депутат Миронов предложил ограничить зарплаты директоров школ и главврачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В РФ могут ограничить зарплаты главврачей и директоров школ – не более чем в 2 раза выше зарплат сотрудников. Такое предложение глава партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

По словам депутата, предел в 100% зарплаты – это управленческая надбавка, которая является достаточной для оценки повышенной ответственности руководителя. Юридически и экономически ее нужно привязать к зарплате персонала, добавил парламентарий.

При этом дальнейший рост зарплаты руководителя должен зависеть от повышения среднего заработка коллектива, а не от увеличения персональных стимулирующих выплат, подчеркнул Миронов.

"Сейчас получается все ровным счетом наоборот: руководитель получает много, ему разрешено выписывать себе разные премии, а у сотрудников зарплаты небольшие даже с учетом надбавок. Из-за этого мы наблюдаем чрезмерный разрыв между зарплатами руководства и рядового персонала", – цитирует главу фракции РИА Новости.

Таким образом, у обычных врачей и учителей практически нет никакой мотивации к работе. Подобная система оплаты труда способствует лишь профессиональному выгоранию работников и уходу из профессии, убежден Миронов. Из-за этого в школах и больницах страны ощущается острая нехватка кадров.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить ответственность для работодателей, выплачивающих зарплаты "в конвертах". В частности, депутаты предлагают рассмотреть возможность исключения из статей 198 и 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") положения об освобождении от уголовной ответственности при уплате недоимок.

В Госдуме также призвали Минздрав и региональные власти остановить сокращение медработников и снижение их зарплат. Парламентарии назвали недопустимыми подобные прецеденты. Возможны исключения, однако каждый случай следует рассматривать отдельно и согласовывать на высоком уровне.