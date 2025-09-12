Исследование: тестировщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами летом 2025 года

Фото: depositphotos/belchonock

Самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами этим летом стали тестировщики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков.

Эксперты изучили предложения по ключевым офисным профессиям, которые были представлены за лето 2025 года. Лидерами рейтинга стали тестировщики. Их зарплаты выросли на 13% по сравнению с прошлым годом и достигли 129 079 рублей в месяц при полной занятости.

Второе место заняли инженеры. Летом они могли рассчитывать на 105,5 тысячи рублей в месяц. Технологи замыкают тройку лидеров со средней зарплатой в 97,2 тысячи рублей.

В разрезе регионов наибольшее количество вакансий с высокими зарплатными предложениями доступно для соискателей из Ямало-Ненецкого автономного округа, выяснили аналитики. Здесь за полный рабочий день готовы платить около 137,7 тысячи рублей в месяц.

На втором месте по уровню зарплат оказалась Москва, где летом этого года работодатели предлагали кандидатам до 124,6 тысячи рублей в месяц. Также в тройку лидеров вошла Сахалинская область, где средняя месячная зарплата составила примерно 121 тысячу рублей.

"Наибольший рост зарплат в офисном сегменте летом 2025 года наблюдается в банковской и инвестиционной сферах – здесь предложения для соискателей увеличились почти в полтора раза (+47%) за год", – указал специалист в области трудоустройства Кирилл Пшеничных.

Одновременно компании акцентируют внимание на клиентском сервисе, подчеркнул он. В частности, зарплаты специалистов служб поддержки выросли на 32%, а в сфере продаж – на 26%.

Причем работодатели осознают, что качественное взаимодействие с клиентами и индивидуальный подход становятся ключевыми факторами конкурентоспособности, поэтому повышают зарплаты для привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов, заключил Пшеничных.

Ранее стало известно, что реальные располагаемые доходы граждан России увеличились за первый квартал 2025 года на 7,8% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

При этом во втором квартале они выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. К первому кварталу данный показатель увеличился на 7,2%.