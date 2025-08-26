Эксперт Мурадян: ежеквартальная индексация зарплат приведет к росту теневой занятости

Фото: depositphotos/Fascinadora

Ежеквартальная индексация зарплат приведет к росту теневой занятости, рассказал Москве 24 HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

Эксперт прокомментировал предложение лидера партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова установить в России обязательную ежеквартальную индексацию зарплаты. Парламентарий считает, что это необходимо для того, чтобы обеспечить баланс между динамикой заработной платы и инфляцией.

"В случае принятия инициативы рынок труда может ждать рост теневой занятости. Сейчас индексация зарплат проходит раз в год. Сложно представить, что предприятия, министерства, ведомства будут проводить ее раз в квартал", – заметил Мурадян.

При этом он отметил, что даже если предложение будет принято, в результате проиндексированы будут и цены. Также, по его словам, рост зарплат приведет к росту размера налогов. Это, в свою очередь, не выгодно для работодателей и сотрудников и может повлечь за собой уход персонала в черную или серую занятость.

Вместе с тем, по мнению директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктора экономических наук Константина Ордова, внедрение инициативы маловероятно.

"Проблема в том, что бюджет в России верстается на год, и в этом отношении непредсказуемость не добавляет устойчивости с точки зрения государственных финансов", – отметил Ордов.

Он подчеркнул, что сегодня реальные доходы россиян растут, а зарплата сотрудников начинает составлять существенную долю расходов российских компаний. Специалист уточнил, что дефицит рабочей силы вынуждает работодателей увеличивать зарплату по наиболее востребованным профессиям.

Ранее эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала, что с 1 сентября в России вступят в силу новые правила расчета отпускных.

Осенью начнется индексация среднего заработка при масштабном повышении окладов, что увеличит расчетную базу. При этом юрист обратила внимание, что размер отпускных останется без изменения, если раньше в них уже были включены все премии и не было повышения.

