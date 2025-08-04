Россиянам рассказали о самых востребованных профессиях в 2026 году

Разработчики ПО, аналитики данных, специалисты по искусственному интеллекту и кибербезопасности станут самыми востребованными в следующем году в РФ, уверены эксперты. Они связывают это с повсеместной цифровизацией.

Также в топ вошли инженеры и технические специалисты, потому что промышленность и робототехника стремительно развиваются. Заинтересованы работодатели также и в специалистах в области образования и переквалификации, а еще в экологах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.