Более 300 тыс женщин прошли тестирование репродуктивного здоровья в Москве

Более 300 тысяч женщин прошли тестирование репродуктивного здоровья в Москве благодаря проекту "Стану мамой", рассказала заммэра Анастасия Ракова. Проект запустили больше года назад, и сегодня более 27 тысяч его участниц уже ждут ребенка.

Для тех, кто решил отложить материнство, в рамках проекта доступна современная процедура криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов. Такой возможностью воспользовались более 250 женщин.

