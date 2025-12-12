Форма поиска по сайту

12 декабря, 07:45

Сервис "Планирование и рождение ребенка" запустили на портале "Госуслуги"

Сервис "Планирование и рождение ребенка" запустили на портале "Госуслуги"

Новый сервис "Планирование и рождение ребенка" запустили на портале "Госуслуги". Так будущие родители смогут решить все связанные с этим вопросы проще и быстрее.

Там можно оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, а также получить выплаты, которые положены беременным и семьям с детьми. Кроме того, в сервисе есть информация о том, как подготовиться к рождению малыша и пройти диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

