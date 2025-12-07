Новые электробусы вышли на маршруты № 443 и С289

Новые электробусы вышли на два популярных маршрута – С289 и № 443, связывающие районы запада и юго-востока города. Пассажиров ждут комфортные поездки благодаря тихой работе, климат-контролю и USB-зарядкам в салоне.

На северо-востоке Москвы по программе комплексного развития реорганизуют шесть участков. Здесь построят новые жилые дома и детскую поликлинику со стоматологическим отделением, способную принимать более 300 детей в смену.

Столичные жители могут сделать Новый год добрым для военнослужащих. На площадках проекта "Зима в Москве" до 28 февраля принимают посылки для участников СВО, детей из новых регионов и бездомных животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.