Беспилотные поезда "Ласточка" начнут курсировать по МЦК в 2026 году

В 2026 году по Московскому центральному кольцу начнут курсировать беспилотные поезда "Ласточка". Как сообщили в Минтрансе, управление составами будет осуществляться дистанционно, без постоянного присутствия машиниста в кабине.

Этот проект продолжает активное внедрение высоких технологий в транспортную систему Москвы, что делает город еще более современным и комфортным для жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.