Новая дорога-связка на северо-востоке Москвы сократит время в пути минимум на 20 минут. В декабре 2026 года она свяжет московский скоростной диаметр и улицу Академика Королева, тем самым улучшит транспортную доступность Останкинского, Тимирязевского районов, а также Марфино и Бутырского. Там проживает больше 250 тысяч человек.

Длина нового участка 7 километров. Реализацию проекта усложняет работа в транспортном хабе "Петровско–Разумовский". Именно там пересекаются линия метро, две линии скоростного диаметра и будущая высокоскоростная магистраль. Также рядом проходит Северо-западная хорда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.