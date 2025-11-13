Собянин: с МСД появится прямой выезд на улицу Академика Королева

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел строительство дороги-связки между Московским скоростным диаметром (МСД) и улицей Академика Королева, в том числе и новый путепровод через пути третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

"Чем сложен этот проект: необходимо не только проложить 7 километров дорог, но и три эстакады в сложнейших условиях, потому что мы работаем в транспортном хабе "Петровско-Разумовская", где пересекается линия метро, две линии Московского скоростного диаметра, будущая ВСМ, рядом проходит Северо-Западная хорда, чуть дальше – Московский скоростной диаметр", – сказал он.

По словам мэра, в декабре здесь планируется открыть городской вокзал. Кроме того, он обратил внимание, что проект является мощнейшим транспортным узлом, которому необходимы постоянное внимание, работы и расширения.

Гендиректор Московской инженерно-строительной компании Фарит Хайдаров доложил Собянину, что все работы проводятся по графику и завершатся в декабре следующего года. В настоящее время в них задействованы 130 человек.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, длина магистрали между МСД и улицей Академика Королева составит 2,8 километра. Она будет начинаться от пересечения улицы Валаамской с Дмитровским шоссе и пройдет параллельно путям МЦД-3, до пересечения улицы Академика Королева с Ботанической.

Всего в рамках работ специалисты возведут 7 километров дорог, в которые войдут 3 искусственных сооружения общей протяженностью около 1,5 километра. В данный момент объект готов на 43%.

Ранее Собянин назвал строительство эстакады на шоссе Энтузиастов важным проектом для транспортной инфраструктуры Ивановского района. По его словам, на пересечении с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом фиксируется высокая интенсивность движения. Новая дорога разгрузит перекресток, а сам проезд до шоссе Энтузиастов станет удобнее.