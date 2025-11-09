Форма поиска по сайту

09 ноября, 13:15

Общество

Жители столичных ЖК начали повреждать автомобили клеем за парковку на тротуарах

Жители столичных ЖК начали повреждать автомобили клеем за парковку на тротуарах

В столичных ЖК обострилась проблема неправильной парковки автомобилей

Конфликты из-за неправильной парковки в жилых комплексах Москвы перешли на новый уровень. Если раньше нарушителей наказывали, обливая машины кефиром или прокалывая колеса, то теперь автомобили повреждают клеем.

Жители жалуются, что водители паркуются на тротуарах, блокируя проход для людей с колясками. Особое недовольство вызывают автомобили с номерами других регионов и грузовики, которые занимают места во дворах. В вечернее время многие жители не могут выехать со стоянки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

