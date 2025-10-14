Форма поиска по сайту

14 октября, 07:45

Общество

Бизнес-тренинги и семинары стартовали для учеников предпринимательских классов Москвы

В Москве стартовала серия бизнес-тренингов и семинаров для учеников предпринимательских классов. Как рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, участие примут больше 300 ведущих компаний.

Мероприятия проведут топ-менеджеры и владельцы бизнеса. Они поделятся личным опытом и советами, а также помогут школьникам в разработке собственных проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

