Бизнес-тренинги и семинары стартовали для учеников предпринимательских классов Москвы

В Москве стартовала серия бизнес-тренингов и семинаров для учеников предпринимательских классов. Как рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, участие примут больше 300 ведущих компаний.

Мероприятия проведут топ-менеджеры и владельцы бизнеса. Они поделятся личным опытом и советами, а также помогут школьникам в разработке собственных проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.