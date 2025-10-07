Собянин рассказал об уникальном центре "Профессии будущего" в ОЭЗ "Технополис "Москва"

В Москве открылся новый центр "Профессии будущего". Уникальная площадка заработала на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Печатниках. Как отметил Сергей Собянин, проект помогает поддерживать высокий уровень московского стандарта непрерывного профессионального образования.

В центре смогут проходить практику студенты колледжей, а также москвичи, решившие сменить профессию через службу занятости. Получить новую специальность можно за 3,5 месяца. Программы обучения разработаны совместно с работодателями, которые инвестировали в оснащение мастерских и уже ждут выпускников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.