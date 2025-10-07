Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 07:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал об уникальном центре "Профессии будущего" в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин рассказал об уникальном центре "Профессии будущего" в ОЭЗ "Технополис "Москва"

"Новости дня": Собянин сообщил о начале отбора на программу поддержки медисследований

Собянин: центр "Профессии будущего" будет выпускать 15 тыс специалистов в год

Собянин: началось строительство участка метро от "Новомосковской" до "Троицка"

Собянин: центр коллективного пользования открыт в ОЭЗ "Технополис Москва"

Сергей Собянин и Вячеслав Володин посетили уникальный центр "Профессии будущего"

Собянин: в Москве начался отбор на новую программу по поддержке медисследований

Собянин: открылся набор на новую программу по поддержке медисследований

Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства в Зеленограде

Собянин: новый путепровод на северо-востоке Москвы готов на 90%

В Москве открылся новый центр "Профессии будущего". Уникальная площадка заработала на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Печатниках. Как отметил Сергей Собянин, проект помогает поддерживать высокий уровень московского стандарта непрерывного профессионального образования.

В центре смогут проходить практику студенты колледжей, а также москвичи, решившие сменить профессию через службу занятости. Получить новую специальность можно за 3,5 месяца. Программы обучения разработаны совместно с работодателями, которые инвестировали в оснащение мастерских и уже ждут выпускников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика