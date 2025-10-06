Форма поиска по сайту

06 октября, 11:00

Московские хирурги провели операцию при тяжелой деформации позвоночника у подростка

Московские хирурги провели уникальную операцию при тяжелой деформации позвоночника у подростка, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Деформация сопровождалась проблемами с дыханием и работой внутренних органов. Операцию сделали врачи Детской городской клинической больницы святого Владимира совместно со специалистами исследовательского центра имени Приорова. Медики впервые использовали гибкую конструкцию для сохранения подвижности позвоночника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

