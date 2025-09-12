Форма поиска по сайту

12 сентября, 11:30

Общество

Результаты кардиотокографии стали доступны в электронной медкарте будущим мамам в Москве

Результаты кардиотокографии стали доступны в электронной медкарте будущим мамам в Москве. О цифровизации еще одного исследования сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кардиотокографию проводят в московских женских консультациях и центрах женского здоровья. Она позволяет оценить состояние малыша в утробе по сердцебиению, вовремя распознать признаки нехватки кислорода. Раньше результаты в бумажном виде подклеивали в карту. Теперь исследование и анализы будут отражаться в системе.

