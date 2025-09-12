12 сентября, 11:30Общество
Результаты кардиотокографии стали доступны в электронной медкарте будущим мамам в Москве
Результаты кардиотокографии стали доступны в электронной медкарте будущим мамам в Москве. О цифровизации еще одного исследования сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Кардиотокографию проводят в московских женских консультациях и центрах женского здоровья. Она позволяет оценить состояние малыша в утробе по сердцебиению, вовремя распознать признаки нехватки кислорода. Раньше результаты в бумажном виде подклеивали в карту. Теперь исследование и анализы будут отражаться в системе.