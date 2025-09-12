Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 12 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в пятницу, 12 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов тепла, в Подмосковье – от 16 до 21 градуса. Ночью в Москве может похолодать до 5 градусов, по области – до 2 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

На следующей неделе заморозков в Москве опасаться не стоит, уверяют синоптики. По словам специалистов, холодные ночи в столичном регионе будут тогда, когда погоду начнет определять антициклон.

Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве в воскресенье, 14 сентября. На выходных центр антициклона, благодаря которому в столичном регионе установилась солнечная погода, сместится на Нижегородскую область. В результате атмосферное давление в Москве повысится до 762 миллиметров ртутного столба, а 14 сентября оно достигнет максимальных показателей.