ИИ подготовил более 6 млн медицинских сводок для московских врачей

Новый сервис с использованием искусственного интеллекта подготовил для московских врачей уже более 6 миллионов персональных сводок о здоровье пациентов. Система была запущена в июне во всех столичных поликлиниках.

Как рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова, теперь перед записью онлайн пациенты указывают цель визита и отвечают на вопросы о своем здоровье, симптомах и хронических заболеваниях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.