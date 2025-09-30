Форма поиска по сайту

30 сентября

ИИ подготовил более 6 млн медицинских сводок для московских врачей

Новый сервис с использованием искусственного интеллекта подготовил для московских врачей уже более 6 миллионов персональных сводок о здоровье пациентов. Система была запущена в июне во всех столичных поликлиниках.

Как рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова, теперь перед записью онлайн пациенты указывают цель визита и отвечают на вопросы о своем здоровье, симптомах и хронических заболеваниях.

