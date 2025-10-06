Форма поиска по сайту

06 октября, 10:30

Собянин: открылся набор на новую программу по поддержке медисследований

В Москве открылся набор на новую программу по поддержке медисследований, которые проходят на базе медицинских организаций, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что программа уникальна тем, что в ней сами врачи клиник становятся авторами научных открытий и разработчиками новых технологий.

Им будут оказывать поддержку в виде грантов и госзадания от ведущих профильных центров. Собянин добавил, что благодаря этому полученные передовые решения быстрее внедрят и они в кратчайшие сроки будут использованы в лечении пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

