Собянин: открылся набор на новую программу по поддержке медисследований

В Москве открылся набор на новую программу по поддержке медисследований, которые проходят на базе медицинских организаций, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что программа уникальна тем, что в ней сами врачи клиник становятся авторами научных открытий и разработчиками новых технологий.

Им будут оказывать поддержку в виде грантов и госзадания от ведущих профильных центров. Собянин добавил, что благодаря этому полученные передовые решения быстрее внедрят и они в кратчайшие сроки будут использованы в лечении пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.