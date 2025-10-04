04 октября, 12:05Город
"Новости дня": на московских ярмарках начался сезон свежих лесных грибов
Столичные ярмарки пополнились лисичками, белыми грибами, маслятами, опятами и другими видами. Продукцию доставляют из экологически чистых лесов Воронежской, Курской и Рязанской областей.
Свежие лесные грибы содержат большое количество белка, витаминов и калия. Например, маслята обладают противовоспалительными свойствами, а опята помогают снизить риск образования тромбов.
