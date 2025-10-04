Форма поиска по сайту

04 октября, 12:05

Город

"Новости дня": на московских ярмарках начался сезон свежих лесных грибов

"Новости дня": пешеходный мост соединит районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское

"Новости дня": новый дом по реновации начали заселять в районе Бирюлево Восточное

Поезд "Иволга" в уникальном черном дизайне будет курсировать по линии МЦД-4

"Космический" поезд начал курсировать на Большой кольцевой линии столичного метро

Собянин: столичный производитель разработал сверхмощную ЭЗС для электромобилей

Фестиваль финансовой грамотности прошел в Москве

Новый городской приют для бездомных животных появится в Зеленограде

В московском фестивале бега примут участие 15 тысяч человек

Собянин рассказал о запуске более 700 вагонов серии "Москва-2026" в столичном метро

Столичные ярмарки пополнились лисичками, белыми грибами, маслятами, опятами и другими видами. Продукцию доставляют из экологически чистых лесов Воронежской, Курской и Рязанской областей.

Свежие лесные грибы содержат большое количество белка, витаминов и калия. Например, маслята обладают противовоспалительными свойствами, а опята помогают снизить риск образования тромбов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
