Около 60 жилых домов построили в Москве с начала года по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала текущего года в нескольких районах столицы построили 60 новых жилых домов для программы реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общее количество квартир в них превысило 18 тысяч, что составило более миллиона квадратных метров жилого пространства, добавил он.

"Новостройки расположены в 9 округах столицы. В частности, в Юго-Восточном административном округе появилось 11 домов", – отметил вице-мэр.

Еще 10 новостроек возвели в Восточном округе, 9 – в Северо-Восточном и 7 – на юго-западе. В общей сложности в этом году планируется сдать около 2 миллионов "квадратов" жилья для реализации программы реновации, добавил Ефимов.

Специалисты уделяли внимание не только строительству, но и благоустройству придомовых территорий. В частности, там высадили деревья и кустарники, обустроили газоны и цветники, а также создали зоны для активного отдыха и спортивных занятий.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новые ЖК появились в 37 районах Москвы. Например, в Богородском, Кузьминках, Люблине и Царицыне построили по 4 дома, а в Коптеве и Косино-Ухтомском – по 3.

По его словам, все подъезды зданий оснащены лифтами, комнатами для консьержей и местами для хранения колясок и велосипедов.

Все здания по реновации также отличаются качеством. По поручению Сергея Собянина за этим следят сотрудники Мосгосстройнадзора, подчеркнул председатель комитета Антон Слободчиков.

"В ходе выездных проверок инспекторы оценивают соответствие выполняемых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. Инструментальный контроль осуществляют специалисты подведомственного Центра экспертиз", – пояснил он.

Все это позволяет гарантировать высокое качество жилья, соответствующее стандартам, утвержденным правительством Москвы, добавил Слободчиков. По его словам, свыше 400 контрольно-надзорных мероприятий было проведено на 60 объектах на ввод в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года во всех округах Москвы в квартиры по реновации переехали более 10,8 тысячи семей. Только на востоке столицы новоселье отметили свыше 3 тысяч семей, на севере – порядка 1,6 тысячи, на юго-востоке – более 1,3 тысячи.

В общей сложности в рамках программы реновации около миллиона горожан улучшат жилищные условия, переехав в современные квартиры.