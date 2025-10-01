Выдано разрешение на строительство дома по реновации в районе Марьина Роща

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство дома по реновации в районе Марьина Роща, заявил председатель ведомства Антон Слободчиков.

"Комитет выдал разрешительную документацию, и теперь застройщик может приступить к работам на выделенном земельном участке", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Дом переменной этажности общей площадью 23 тысячи квадратных метров появится на Анненской улице. В нем запроектированы три входные группы, первый нежилой этаж, комнаты для консьержей и колясочные, а также паркинг на подземном этаже.

Территория вокруг дома будет благоустроена. На площади около 3,2 тысячи квадратных метров возведут проезды и тротуары, высадят газон, кустарники и деревья, обустроят места для отдыха и спортивные площадки.

"Фасады здания облицуют керамогранитными панелями и металлокассетами белого и светло-серого цветов, разбавив их темно-бежевыми вставками. Первый этаж оформят бетонной плиткой графитового оттенка с объемной кладкой", – добавил первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Эксперты Мосгосстройнадзора будут контролировать строительство на всех этапах. График проверок будет составлен после того, как застройщик направит в адрес ведомства извещение о начале работ. Кроме того, в рамках выездных проверок привлекут сотрудников Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года во всех округах Москвы в квартиры по реновации переехали более 10,8 тысячи семей. Только на востоке столицы новоселье отметили свыше 3 тысяч семей, на севере – порядка 1,6 тысячи, на юго-востоке – более 1,3 тысячи.

В общей сложности в рамках программы реновации около миллиона горожан улучшат жилищные условия, переехав в современные квартиры.

