18 домов по реновации одновременно возводятся на севере Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На севере Москвы одновременно ведется строительство 18 жилых комплексов для реализации программы реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Тимирязевском и Дмитровском районах одновременно возводят по пять новостроек, в Коптеве – четыре, в Бескудниковском – две, а в Головинском – одну. Еще один жилой комплекс строят в Савеловском районе – он станет первым в районе домом по программе реновации", – отметил вице-мэр.

По словам Ефимова, на территории около новых жилых домой высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

В настоящее время строительство домой идет в районах с развитой инфраструктурой. Недалеко от новостроек находятся социально-значимые объекты – магазины, аптеки, школы и детские сады, медучреждения, станции метро и другие транспортные узлы.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что на севере Москвы в возводимых домах оборудуют свыше 6,3 тысячи квартир, 89 из которых подготовят для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 360 тысяч квадратных метров.

Он подчеркнул, что в каждой квартире будет создана улучшенная отделка, установлены двери, необходимая сантехника и светильники, остеклены лоджии. Дворы новостроек оснастят детскими и спортивными площадками с безопасным резиновым покрытием, зонами отдыха.

"Все пространство будет обустроено по принципу безбарьерной среды для удобного доступа в подъезды всех жильцов, включая маломобильных граждан", – добавил Овчинский.

Кроме того, для осуществления программы реновации на каждом этапе Мосгосстройнадзор контролирует строительство домов, заявил председатель надзорного ведомства Антон Слободчиков. Инспекторы комитета провели 92 поверки на 13 площадках. Эксперты оценили качество выполненных работ и использованных материалов на соответствие требованиям утвержденных проектных решений.

"Строительство еще пяти домов только стартовало, уже составлены графики контрольно-надзорных мероприятий, первые проверки планируется осуществить до конца текущего года", – сказал Слободчиков.

Дома строят из высококачественных материалов по современным технологиям, учитывающим показатель энергоэффективности, в полном соответствии со стандартами реновации.

