Началось строительство 6 жилых комплексов по реновации на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство шести жилых комплексов по программе реновации началось в Северном административном округе Москвы с начала 2025 года, сообщает RT со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.

По его словам, всего в этих домах планируется создать свыше 1,3 тысячи квартир, площадь которых превысит 80 тысяч квадратных метров. При этом 17 квартир в жилых комплексах адаптируют под маломобильных граждан.

"На первых этажах смогут открыться магазины, кофейни, аптеки и другие социально значимые объекты, также там предусмотрены комнаты для консьержей и помещения для хранения детских колясок, велосипедов и самокатов", – сказал Овчинский.

Территорию вокруг домов спроектировали так, чтобы обеспечить удобное передвижение для всех, включая родителей с детьми и пожилых людей. Например, здесь не будет лестниц у входов в подъезды и порогов в вестибюлях.

Ранее стало известно, что более 10,8 тысячи семей переехали в квартиры по реновации во всех округах Москвы с начала 2025 года. Только на востоке города новоселье отметили свыше 3 тысяч семей, на севере – порядка 1,6 тысячи, а на юго-востоке – более 1,3 тысячи.

