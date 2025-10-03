Гостей гастрофестиваля "Московских сезонов" ждут концерты и вкусные блюда

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На Манежной площади в самом разгаре гастрономический фестиваль в рамках "Московских сезонов". В этом году гостей ждет вкусная и увлекательная программа, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Московские сезоны" – цикл городских ярмарок, выставок, фестивалей, концертов, сменяющих друг друга в течение года. В этот раз Москва встретила осень гастрофестивалем на Манежной площади, который продлится до 12 октября.

В самом центре столицы организаторы мероприятия устроили настоящий праздник вкусов и осенних красок. Москвичи и гости города могут попробовать разнообразные блюда, приготовленные по традиционным и авторским рецептам: от калачей и курников до южных приморских деликатесов. Особый акцент в меню сделан на сезонных продуктах.

Площадку оформили в теплых и ярких оттенках золотой осени. Повсюду расставили спелые тыквы, снопы сена, пышные хризантемы.

В пятницу, 3 октября, в 15:00 гостей гастрофестиваля ждет батл подкопченных баклажанов и брускетты с томатами. В субботу, 4 октября, в 14:00 можно будет оценить паштет из говяжьей печени и салат из телячьей. В этот же день, но в 16:00 карбонара из цукини будет бороться за сердца гурманов с макаронами по-флотски.

Кроме того, в воскресенье, 5 октября, в 15:00 ожидается дуэль между пончиками из соленой трески и картофельными крокетами. В конце следующей недели, 9 и 10 октября, в программе дегустации пате из печени с паштетом из скумбрии, котлеты с начинкой из фуа-гра и овощами, а также пожарские котлеты с пюре.

Кроме того, для гостей "Московских сезонов" составлена интересная музыкальная программа с участием джазовых коллективов. Например, 4 октября в 18:00 выступит вокальный дуэт Voice Lab, а в 19:15 – саксофонист Антон Чекуров. Также 5 октября в 18:00 на сцену выйдет Елизавета Ласавская, в 19:15 – Антон Балков.

