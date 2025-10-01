Билет на "Московскую музейную неделю" можно оформить заранее на "Мосбилете"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

С 13 по 19 октября состоится регулярная культурная акция "Московская музейная неделя". В рамках мероприятия можно бесплатно попасть на выставки столичных музеев по заранее оформленному электронному билету в сервисе "Мосбилет", сообщается на портале мэра и правительства города.

В ежемесячной акции участвуют музеи и выставочные залы, подчиняющиеся департаменту культуры Москвы. Чтобы посетить их бесплатно, нужно зарегистрироваться в "Мосбилете" с использованием Mos ID.

При отсутствии учетной записи на mos.ru можно оформить ее. Для этого понадобится номер мобильного телефона любого российского оператора.

Во время проведения "Московской музейной недели" с одной учетной записи Mos ID граждане смогут получить до четырех билетов, которые впоследствии появятся в их личном кабинете на mos.ru, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой id".

В дни акции также сохранится возможность приобрести билет за деньги в кассе. А гражданам младше 18 лет и обучающимся по основным профессиональным программам доступно оформление бесплатного билета в кассе учреждения.

Кроме того, по случаю Дня старшего поколения в Москве пройдут специальные мероприятия и акции. Одна из них организована совместно с Третьяковской галереей, которая ждет посетителей старше 55 лет. Для них подготовлена экспозиция "7 секретов долголетия в шедеврах Третьяковской галереи".

