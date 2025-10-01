Масштабные городские акции пройдут в Москве в День старшего поколения

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

"Московское долголетие" запускает ко Дню старшего поколения две городские акции. О них рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Организаторы обеих акций надеются, что эти инициативы положат начало новым семейным традициям.

"День старшего поколения – это событие, которое дает нам возможность по-новому оценить мудрость, опыт и тепло старших родственников. Чтобы наполнить этот день особым смыслом, "Московское долголетие" дарит горожанам две трогательные акции", – говорит Ракова.

Москвичи смогут искренне и душевно поблагодарить представителей старшего поколения. На сайте "спасибостаршим.рф" каждый получит возможность адресовать добрые пожелание своим близким.

Теплые слова горожан появятся на медиафасадах по всему городу, а также на специальной арт-инсталляции "Все здесь не случайно" в Новопушкинском сквере, увидеть которую можно до 15 октября. Чтобы сообщение появилось на экране инсталляции, нужно написать послание с помощью сенсорной панели рядом.



Вторая акция – приглашение провести время вместе с близкими и оценить живописную осень в Москве. Подготовлено 15 специальных маршрутов по разным уголкам столицы (их можно скачать на сайте after55.moscow). Пути для прогулок составлены таким образом, что за день москвичи посетят сразу несколько самых красивых и знаковых мест города.



Помимо этого, 4 и 5 октября в центрах проекта "Московское долголетие" пройдет День самоуправления. Участники будут встречать гостей, проводить мероприятия и общаться.

Ранее в рамках "Московского долголетия" была запущена бесплатная экскурсия в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Эксклюзивное предложение также подготовлено ко Дню старшего поколения. В специальной экспозиции собраны художественные произведения из коллекции музея, раскрывающие тему долгой и счастливой жизни. На экскурсии расскажут о творчестве художников XX века.

