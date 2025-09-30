Профессор Зыков: биологически человек может жить до 120 лет

Фото: 123RF/wirojsid

Современная медицина способна значительно увеличить продолжительность жизни человека, однако ключевым вопросом остается качество этих дополнительных лет. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал профессор РАН, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Российского университета медицины Кирилл Зыков.

По словам специалиста, когда речь заходит о заболеваниях или преклонном возрасте, "не бывает исключений". Он также обратил внимание, что все люди хотят жить дольше, но при этом – здоровой жизнью.

"И поэтому вопрос состоит не только в том, чтобы жить долго. До 100 лет на ИВЛ – это не есть мечта. Технически мы можем осуществить, так сказать, такие вещи, но, конечно же, люди хотят жить полноценной жизнью", – пояснил эксперт.

Профессор рассказал, что, согласно документально подтвержденным данным, самую долгую жизнь прожила француженка Жанна Кальман. Она умерла в возрасте 122 лет.

"Кальман вела не совсем правильный образ жизни и бросила курить, если меня память не изменяет, только в районе 110 лет. И то только потому, что зрение потеряла и ей было неловко просить других прикуривать ей сигареты", – рассказал Зыков.

Тем не менее профессор подчеркнул, что это не означает, что курение безопасно, а лишь подтверждает индивидуальные особенности каждого организма.

Он указал, что беречь здоровье нужно смолоду. Человек, который в 60–70 лет решает начать вести здоровый образ жизни, чтобы прожить дольше, не достигнет того же результата, что и тот, кто следовал этим правилам с детства, резюмировал эксперт.

