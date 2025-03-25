В США признаны умершими более 7 млн человек старше 120 лет

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Служба социального обеспечения США за последние 3 недели признала умершими свыше 7 миллионов жителей старше 120 лет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на департамент эффективности государственного управления Штатов (DOGE).

В публикации уточняется, что речь идет о владельцах номеров социального страхования, которые ранее числились живыми. Такие результаты были достигнуты после "крупной очистки" данных. Теперь DOGE планирует разобраться с еще 5 миллионами умерших американцев, которые получали пособия и якобы голосовали на выборах.

Ранее глава департамента Илон Маск в шутку рассказал, что в США живет много вампиров, получающих социальные пособия. Среди них было несколько миллионов жителей в возрасте до 249 лет.

Позже президент США Дональд Трамп заявил о необоснованных тратах правительства на фейковые выплаты "долгожителям". Он добавлял, что в реестрах есть человек в возрасте 360 лет, который оказался даже старше самой Америки.

