Школьники и студенты Москвы смогут познакомиться с шедеврами джазовой музыки

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве стартовал второй сезон проекта "Джаз в московские школы". В его рамках ребята познакомятся с шедеврами джазовой музыки, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как напомнила вице-мэр, в прошлом году в школах прошло 25 концертов, которые посетили более 7 тысяч школьников. Сейчас к ученикам 7–11-х классов присоединились пятиклассники и шестиклассники, а также студенты колледжей и воспитанники центров дополнительного образования.

"Мы хотим, чтобы как можно больше юных москвичей могли приобщиться к этому музыкальному жанру и познакомиться с творческими людьми", – подчеркнула Ракова.

Профессиональные артисты исполнят классические и современные джазовые композиции. На концертах можно будет услышать в том числе произведения Дюка Эллингтона, Олега Лундстрема и Джорджа Гершвина. Ребятам также расскажут об истории и секретах жанра.

Первый концерт состоялся в школе № 37, его посетили более 500 человек.

Как в свою очередь добавил руководитель Большого джазового оркестра Петр Востоков, проект, стартовавший в прошлом году, показал интерес детей к музыке.

"На каждом выступлении мы рассказываем ребятам о том, как джаз появился в России, как развивался и чем живет сейчас. В этом году проект продолжится с новыми площадками и новыми слушателями", – заключил Востоков.

