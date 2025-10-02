Москвичам рассказали, каким будет осенний сезон проекта "Мой спортивный район"

Бесплатные тренировки в рамках осеннего сезона проекта "Мой спортивный район" начались в Москве. Жители столицы смогут заниматься на 40 площадках под руководством профессионалов, а также принять участие в масштабной спартакиаде. Все подробности – в материале Москвы 24.

Тренировки для всех желающих

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект бесплатных занятий "Мой спортивный район" был запущен в 2022 году и продолжает наращивать аудиторию. К примеру, прошлой осенью прошло 613 тренировок по фитнесу и бегу, в которых приняли участие 6 169 жителей столицы. При этом минувшим летом к занятиям присоединились 148 тысяч москвичей, а всего состоялось 13 тысяч занятий на 139 площадках.

Все занятия проходят под руководством профессиональных тренеров. Осенний сезон проекта продлится до 30 ноября, после чего он перейдет на зимнее расписание.

Что нужно для участия?

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Для начала необходимо выбрать понравившуюся тренировку и заранее записаться на занятие. Это можно сделать на официальном сайте проекта, предварительно ознакомившись с расписанием.

Например, в 19:00 по вторникам и четвергам, а также в 10:10 по субботам на дворовых и парковых площадках проходят занятия по фитнесу. Их главная цель – укрепление здоровья, улучшение физической формы и развитие силы, выносливости и ловкости. Тренеры подбирают упражнения с учетом подготовки участников, чтобы занятия были эффективными для разных возрастных групп. Обычно на занятиях делают выпады, прыжки, наклоны, махи, отжимания и другие активности. Перед тренировкой каждый участник подписывает добровольное информированное согласие, подтверждая отсутствие медицинских противопоказаний.

Кроме того, в осеннем сезоне проходят занятия по бегу. К примеру, в городских дворах и парках они проводятся по вторникам и средам в 19:30 и в 11:00 – по воскресеньям. Также бегом занимаются и на территории спорткомплекса "Лужники" по вторникам, средам и четвергам – в 19:30 и по воскресеньям – в 11:00. В программе специальные беговые упражнения, темповые, интервальные и восстановительные тренировки. Причем подойдут они как опытным спортсменам, которые готовятся к забегам, так и новичкам.

В целом продолжительность каждой тренировки составляет 60 минут, при этом организаторы проекта посоветовали москвичам приходить за 5–10 минут до начала занятия. Надеть стоит удобную спортивную форму и обувь по погоде плюс захватить с собой бутылку с водой, а для занятий фитнесом желательно иметь гимнастический коврик. При этом все занятия предназначены для людей старше 18 лет. Полный список площадок, где проходят занятия, можно найти на сайте "Моего спортивного района".

Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, который могут попросить администратор или тренер для проверки возраста участника. Документ можно показать в оригинале, в скан-копии или на экране электронного устройства. В случае несоответствия возраста участника заявленной возрастной группе тренировки организаторы имеют право отстранить его от занятия.

Какие еще мероприятия запланированы?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Кроме обычных тренировок, москвичей пригласили принять участие в спартакиаде "Мой спортивный район". Соревнования пройдут с октября по декабрь 2025 года в 10 округах столицы.

Участники посоревнуются в восьми видах спорта: легкая атлетика, мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, шахматы, шашки и плавание. Для каждого вида предусмотрены свои возрастные группы и форматы проведения. При этом соревнования проходят в два этапа – окружной (отборочный) и городской (финал).

Первыми в расписании запланированы состязания по легкоатлетической эстафете (4 октября) и мини-футболу (4, 5, 11, 12 октября). Соревнования проходят в личном и командном зачетах, при этом каждый участник может представлять только один округ.

Для регистрации необходимо выбрать на сайте спартакиады вид спорта и подходящую возрастную категорию. После заполнения анкеты и получения подтверждения на электронную почту нужно подготовить пакет документов: медицинский допуск (индивидуальный или коллективный), документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС/ДМС. Для личных видов спорта документы предоставляются в день соревнований, для командных – согласно графику комиссии по допуску.

