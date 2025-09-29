Открылась регистрация на спартакиаду "Мой спортивный район" в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве стартовала регистрация на комплексную спартакиаду "Мой спортивный район". Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта столицы.

"(Спартакиада. – Прим. ред.) позволяет спортсменам-любителям среди взрослых и детей от семи лет принять участие в соревнованиях и побороться за призы в восьми видах спорта: легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, шахматы, шашки и плавание", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что такой формат позволяет проявить себя как в игровых, так и в интеллектуальных видах спорта. Принять участие можно только в одном округе, а сами состязания будут проходить в личном и командном зачетах.

Спартакиада состоится в два этапа с октября по декабрь 2025 года в 10 округах Москвы. Первыми, уже в октябре, стартуют соревнования по легкоатлетической эстафете и мини-футболу. Участников ждут два этапа: отборочный окружной и финальный городской.

Подробная информация о необходимых документах и регистрация доступны на сайте "мср-спартакиада.рф", уточнили в пресс-службе.

Ранее в столице начался прием заявок на детский чемпионат "Мастерята". Ученики с 1-го по 8-й класс могут проверить свои силы в 55 компетенциях, среди которых – кулинария, информационная безопасность, электромонтаж и многое другое.