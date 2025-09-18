Прием заявок на детский чемпионат "Мастерята" начался в Москве

Фото: телеграм-канал "Колледж сферы услуг № 10"

В столице начался прием заявок на участие в московском детском чемпионате профессионального мастерства "Мастерята", сообщили в пресс-службе департамента образования и науки.

Во время чемпионата ученики с 1-го по 8-й класс могут проверить свои силы в 55 компетенциях, среди которых – кулинария, информационная безопасность, электромонтаж и многое другое.

В ведомстве отметили, что чемпионат проводится в Москве с 2018 года. Первые соревнования проходили на площадке пяти колледжей по пяти направлениям, но за семь лет количество компетенций возросло более чем в 10 раз, а число площадок увеличилось в пять раз.

В проекте приняли участие свыше 40 тысяч школьников из 521 образовательной организации столицы.

Состязания проходят в трех категориях: первые – вторые, третьи – четвертые классы и "Семья мастеров". Ученики начальной школы принимают участие в командах по два человека вместе с наставниками, а в семейной категории учащиеся пятых – восьмых классов могут выполнять задания с близкими родственниками и законными представителями.

Конкурсные задачи максимально приближены к реальным профессиональным ситуациям. Например, в направлении, связанном с малярными и декоративными работами, участникам предложат выполнить разметку рабочей поверхности с помощью малярной ленты и нанести краску в специальной технике.

Навыки будет оценивать жюри, в состав которого войдут преподаватели и мастера производственного обучения колледжей Москвы, а также наставники профессиональных чемпионатов и представители партнеров-работодателей.

Подать заявку на участие можно до 15 октября на официальном портале чемпионата. Финал пройдет с 1 по 14 декабря, участники покажут свои навыки на площадках столичных колледжей.

Ранее стало известно, что всероссийский хакатон "Открой#Моспром" пройдет в период с 17 по 19 октября. Принять участие в данном мероприятии смогут инженеры, IТ-специалисты, дизайнеры, аналитики, маркетологи, HR- и PR-специалисты, а также управленцы и эксперты отрасли.

Им предстоит создать для крупных столичных компаний прототипы технологических продуктов и ресурсов – от системы на базе искусственного интеллекта, которая поможет подбирать меры поддержки, до приложения для карьерного развития в промышленности.

