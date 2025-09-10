"Новости дня": беспилотный трамвай начал курсировать от улицы Кулакова до "Щукинской"

В столице запустили беспилотный трамвай "Львенок-Москва". Вагоны сами останавливаются, открывают и закрывают двери, а водитель находится только в качестве наблюдателя. Маршрут проходит от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".

Разработку программного обеспечения для трамвая выполнили специалисты московского метро без привлечения сторонних компаний. Каждый день на новом транспорте совершают более 4,5 тысячи поездок.

Подробнее – в программе "Новости дня".