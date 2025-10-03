"Новости дня": на столичных ярмарках выходного дня появились боярышник, рябина и шиповник

На московских ярмарках выходного дня расширился ассортимент осенних ягод. Помимо облепихи, калины и брусники, там теперь можно найти боярышник, шиповник, а также черноплодную и красную рябину. Эти ягоды фермеры привозят из регионов средней полосы России.

Красная рябина богата витамином С и каротиноидами, черноплодная содержит большое количество витамина Е. Шиповник является рекордсменом по концентрации аскорбиновой кислоты, а боярышник содержит органические кислоты, полезные для сердца.

Подробнее – в программе "Новости дня".