Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 08:15

Город

"Новости дня": на столичных ярмарках выходного дня появились боярышник, рябина и шиповник

"Новости дня": на столичных ярмарках выходного дня появились боярышник, рябина и шиповник

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 43% 3 октября

Юбилейный состав "Иволги" представят на Киевском вокзале

"Утро": скорость ветра в Москве составит 10 м/с 3 октября

На ВДНХ начали устанавливать главный каток столицы

В московских кинотеатрах разрешили посещение сеансов с собаками

Столичные коммунальные службы начали консервацию фонтанов на зиму

359 детей родились в Москве 2 октября

Арбат отметит свое 532-летие праздничными мероприятиями 3 октября

Квартиры на первых этажах вновь начали пользоваться спросом в Москве

На московских ярмарках выходного дня расширился ассортимент осенних ягод. Помимо облепихи, калины и брусники, там теперь можно найти боярышник, шиповник, а также черноплодную и красную рябину. Эти ягоды фермеры привозят из регионов средней полосы России.

Красная рябина богата витамином С и каротиноидами, черноплодная содержит большое количество витамина Е. Шиповник является рекордсменом по концентрации аскорбиновой кислоты, а боярышник содержит органические кислоты, полезные для сердца.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городедавидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика