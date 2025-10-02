Температура воздуха достигнет 15 градусов тепла в Москве 4 октября

В Москве в субботу, 4 октября, ожидается до 15 градусов тепла. Однако погода в столице уже начинает меняться. В пятницу, 3 октября, небо затянут облака, и воздух прогреется до 11 градусов.

Со следующей недели в городе установится дождливая погода. Осадки начнутся уже в воскресенье, 5 октября, при этом температура сохранится на комфортном уровне от 13 до 17 градусов тепла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.