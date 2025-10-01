Выставку "Наши" об участниках СВО открыли в Москве

В Москве открыли выставку под названием "Наши". Уличная экспозиция посвящена участникам специальной военной операции (СВО). В проекте приняли участие педагоги и ученики московских школ, чьи выпускники и работники ушли на фронт.

Галерея портретов знакомит посетителей с историями людей, которые стали символами мужества и самоотверженности. Выставка проходит на аллее 50-летия Победы в Великой Отечественной войне и демонстрируется на центральных площадках города.

