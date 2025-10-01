Форма поиска по сайту

01 октября, 16:30

Выставку "Наши" об участниках СВО открыли в Москве

Лисицу выгуливали в парке "Зарядье"

Солнечная погода в Москве закончится 1 октября

"Новости дня": на Комсомольской площади начался ремонт подземного пешеходного перехода

"Новости дня": в Орехове-Борисове Северном благоустроят территорию возле метро

"Атмосфера": 11 градусов ожидается днем 2 октября

Мужчину заметили на стреле башенного крана на стройке в Марьине

Зимние тарифы начали действовать на речном электротранспорте в Москве

Собянин сообщил о возвращении в Москву ушедшего из столицы бизнеса

Россияне смогут подать заявление на визу в Чехию в консульский отдел посольства в Москве

В Москве открыли выставку под названием "Наши". Уличная экспозиция посвящена участникам специальной военной операции (СВО). В проекте приняли участие педагоги и ученики московских школ, чьи выпускники и работники ушли на фронт.

Галерея портретов знакомит посетителей с историями людей, которые стали символами мужества и самоотверженности. Выставка проходит на аллее 50-летия Победы в Великой Отечественной войне и демонстрируется на центральных площадках города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алина Гилева

