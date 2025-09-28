Форма поиска по сайту

28 сентября, 16:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: современные детские площадки появились еще в 15 районах Москвы

Современные детские площадки, развивающие познавательные и творческие способности детей, появились еще в 15 районах столицы. Сергей Собянин рассказал, что они из себя представляют на своей странице в мессенеджере MAX.

Например, в Бескудниковском районе появилась площадка, оборудованная для театра теней. В Академическом районе на улице Винокурова дети могут узнать принцип работы первых киноаппаратов. В Бабушкинском районе на улице Искры можно зашифровывать с помощью азбуки Морзе послание и передать его собеседнику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобществогородвидеоНаталия Шкода

