Сергей Собянин: современные детские площадки появились еще в 15 районах Москвы

Современные детские площадки, развивающие познавательные и творческие способности детей, появились еще в 15 районах столицы. Сергей Собянин рассказал, что они из себя представляют на своей странице в мессенеджере MAX.

Например, в Бескудниковском районе появилась площадка, оборудованная для театра теней. В Академическом районе на улице Винокурова дети могут узнать принцип работы первых киноаппаратов. В Бабушкинском районе на улице Искры можно зашифровывать с помощью азбуки Морзе послание и передать его собеседнику.

