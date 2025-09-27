Форма поиска по сайту

27 сентября, 07:45

Мэр Москвы

Собянин: с 2011 года в Москве отреставрировали уже 2 377 памятников архитектуры

С 2011 года в Москве отреставрировали 2 377 памятников архитектуры, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. В числе последних завершенных проектов – реставрация Ростокинского акведука.

Его включили в прогулочный маршрут парка "Яуза", а в галерее воссоздали исторический желоб с имитацией водостока. На начало этого года в работе находилось около 500 объектов, из них 30 уже готовы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор Бедуля

