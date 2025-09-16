16 сентября, 09:45Мэр Москвы
Собянин: завершена реставрация церкви Вознесения Господня в "Коломенском"
В "Коломенском" завершили реставрацию церкви Вознесения Господня. Об этом сообщил Сергей Собянин. Особое внимание специалисты уделили шатру – расчистили кирпичную кладку от загрязнений, обработали и окрасили современными материалами.
Храм XVI века является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Торжественное открытие запланировано к празднику Вознесения в мае следующего года. Службы там будут проходить в дни важных церковных праздников.
