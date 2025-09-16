Форма поиска по сайту

16 сентября, 09:45

Собянин: завершена реставрация церкви Вознесения Господня в "Коломенском"

Собянин: завершена реставрация церкви Вознесения Господня в "Коломенском"

В "Коломенском" завершили реставрацию церкви Вознесения Господня. Об этом сообщил Сергей Собянин. Особое внимание специалисты уделили шатру – расчистили кирпичную кладку от загрязнений, обработали и окрасили современными материалами.

Храм XVI века является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Торжественное открытие запланировано к празднику Вознесения в мае следующего года. Службы там будут проходить в дни важных церковных праздников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородвидеоЕгор БедуляДарья Ермакова

