Собянин: завершена реставрация церкви Вознесения Господня в "Коломенском"

В "Коломенском" завершили реставрацию церкви Вознесения Господня. Об этом сообщил Сергей Собянин. Особое внимание специалисты уделили шатру – расчистили кирпичную кладку от загрязнений, обработали и окрасили современными материалами.

Храм XVI века является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Торжественное открытие запланировано к празднику Вознесения в мае следующего года. Службы там будут проходить в дни важных церковных праздников.

