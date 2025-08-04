Собянин рассказал, как город готовит специалистов для электронной промышленности

В новом учебном году в столичных колледжах свыше 2,6 тысячи студентов будут получать профессии, связанные с электроникой. О том, как готовят специалистов для электронной промышленности, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что 70% учебного времени студенты проводят на практике в мастерских, лабораториях и на предприятиях-партнерах. Благодаря этому две трети студентов начинают работать уже во время учебы, а 95% выпускников трудоустраиваются по специальности.

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